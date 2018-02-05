Мобильные операторы отметили рост интернет-трафика в московских пробках

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Автомобильные пробки на дорогах Москвы и Подмосковья, вызванные погодными условиями, повлекли рост мобильного интернет-трафика, рассказали РИА Новости представители сотовых операторов.
"С 7 утра до 15 дня 5 февраля совокупный трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие ключевых трасс на въезде в Москву из области и на ключевых магистралях в столице, превысил среднестатистические показатели почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автомобилисты скачали 19 терабайт трафика — столько же "весило" бы видео в формате 4К, которое началось бы 1 декабря, а закончилось – весной", — говорится в сообщении МТС.
Самым "трафикогенерящим", по данным МТС, стало Варшавское шоссе, "жители" которого в утренней пробке скачали почти в три раза больше трафика, чем обычно. Наименее загружены были базовые станции МТС на Можайском шоссе и далее – на Кутузовском проспекте.
Как уточнили в МТС, наиболее активно москвичи и жители Подмосковья пользовались мессенджерами, картами, социальными сетями, стриминговыми сервисами по прослушиванию музыки и просмотру видео. При этом объем голосовых сервисов вырос незначительно по сравнению с обычным днем.
"Мегафон" также фиксирует двукратный рост трафика в часы автомобильных пробок. Компания провела исследования трафика мобильного интернета на Волоколамском, Ленинградском шоссе и Кутузовском проспекте в часы автомобильных пробок.
"Данные показали, что многие водители и их пассажиры используют свободное время в дороге для выхода в интернет. Самым популярным занятием у водителей и пассажиров в пробках является веб-браузинг, на втором месте – просмотр роликов на видеохостинге Youtube", — говорится в сообщении "Мегафона".
Компания отмечает, что популярны и социальные сети: в топ-5 по объему трафика передачи данных входят Instagram, Facebook и "ВКонтакте". Существенную долю в общем объеме потребленного москвичами трафика также занял просмотр почты.
"Объем передачи данных в районе главных транспортных артерий города в часы-пик вырастает почти в два раза. Инфраструктура "Мегафона" подготовлена к таким нагрузкам – в том числе и базовые станции сети 4G+, на которую по статистике приходится 70% общего объема мобильного трафика "Мегафона", – сказал технический директор Столичного филиала "Мегафона" Евгений Новоселов.