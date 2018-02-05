Мобильные операторы отметили рост интернет-трафика в московских пробках

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Автомобильные пробки на дорогах Москвы и Подмосковья, вызванные погодными условиями, повлекли рост мобильного интернет-трафика, рассказали РИА Новости представители сотовых операторов.

Как рассказали в МТС, специалисты которой проанализировали показатели базовых станций мобильного интернета 3G и 4G на участке протяженностью порядка 300 км, в Москве и Московской области автомобилисты и пассажиры транспорта ввиду аномально сложных дорожных условий значительно активнее пользовались мобильным интернетом.

"С 7 утра до 15 дня 5 февраля совокупный трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие ключевых трасс на въезде в Москву из области и на ключевых магистралях в столице, превысил среднестатистические показатели почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автомобилисты скачали 19 терабайт трафика — столько же "весило" бы видео в формате 4К, которое началось бы 1 декабря, а закончилось – весной", — говорится в сообщении МТС.

Самым "трафикогенерящим", по данным МТС, стало Варшавское шоссе, "жители" которого в утренней пробке скачали почти в три раза больше трафика, чем обычно. Наименее загружены были базовые станции МТС на Можайском шоссе и далее – на Кутузовском проспекте.

Как уточнили в МТС, наиболее активно москвичи и жители Подмосковья пользовались мессенджерами, картами, социальными сетями, стриминговыми сервисами по прослушиванию музыки и просмотру видео. При этом объем голосовых сервисов вырос незначительно по сравнению с обычным днем.

В общем трафике предпочтения на автотрассах распределились следующим образом: Youtube – 32%, социальные сети и музыкальные стриминговые сервисы (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники) – 29%; онлайн-карты — 14%; мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook messenger) – 13%; онлайн-игры – 2%;

"Мегафон" также фиксирует двукратный рост трафика в часы автомобильных пробок. Компания провела исследования трафика мобильного интернета на Волоколамском, Ленинградском шоссе и Кутузовском проспекте в часы автомобильных пробок.

"Данные показали, что многие водители и их пассажиры используют свободное время в дороге для выхода в интернет. Самым популярным занятием у водителей и пассажиров в пробках является веб-браузинг, на втором месте – просмотр роликов на видеохостинге Youtube", — говорится в сообщении "Мегафона".

Компания отмечает, что популярны и социальные сети: в топ-5 по объему трафика передачи данных входят Instagram, Facebook и "ВКонтакте". Существенную долю в общем объеме потребленного москвичами трафика также занял просмотр почты.

В компаниях заверили, что подготовили сети к повышенным нагрузкам. "Аномальные метеоусловия не оказали влияния на качество голоса и мобильного интернета у абонентов МТС. На протяжении последних четырех дней были предприняты дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы базовых станций в столице и в самых отдаленных районах области: увеличено количество ремонтных команд, задействован автотранспорт повышенной проходимости и оборудование для альтернативного питания, которое обеспечивает работоспособность станций в случае отключения основного источника электроэнергии", – отметил директор по эксплуатации сети в Московском регионе Олег Бойков.

"Объем передачи данных в районе главных транспортных артерий города в часы-пик вырастает почти в два раза. Инфраструктура "Мегафона" подготовлена к таким нагрузкам – в том числе и базовые станции сети 4G+, на которую по статистике приходится 70% общего объема мобильного трафика "Мегафона", – сказал технический директор Столичного филиала "Мегафона" Евгений Новоселов.

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