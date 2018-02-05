Москва справляется с уборкой снега, заявили власти города

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва справляется с ликвидацией последствий снегопада, необходимость привлекать другие ведомства отсутствует, заявил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы никаких сторонних сил, ни Минобороны, ни МЧС не привлекали, и в этом нет необходимости. Город справляется своими силами, и, надеюсь, что так и будет дальше", — сказал он.

Ранее Бирюков сообщал, что с улиц Москвы в понедельник было вывезено 800 тысяч кубометров снега. Он напомнил, что накануне было вывезено 1,2 миллиона кубометров снега и по итогам этих суток показатель может быть выше.

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков, что составляет более 118% от февральской нормы.

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