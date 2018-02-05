Власти Москвы рассказали о работах по уборке снега во дворах и на парковках

Автомобили на улице после снегопада в Москве. Февраль 2018

Автомобили на улице после снегопада в Москве. Февраль 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дворовые территории и парковки очищают в Москве от снега, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник.

"Дворовые территории и парковки чистят параллельно… В дворовых территориях проехать можно, проезды прочищены. Конечно, на парковках работы ведутся во вторую очередь. Парковки будут очищаться. Невозможно сегодня в одну секунду очистить весь город", — сказал он.

Ранее Бирюков сообщал, что с улиц Москвы в понедельник было вывезено 800 тысяч кубометров снега.

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков, что составляет более 118% от февральской нормы.

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