Власти Москвы заявили, что город готов к завтрашним морозам

Люди на смотровой площадке в Москве. Архивное фото

Люди на смотровой площадке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва готова к предстоящим во вторник морозам, заявил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков в понедельник.

"Температура идет к понижению. Мы ожидаем, что к утру будет минус 19 градусов. Все системы водоснабжения, газоснабжения работают на эту температуру", — сказал он.

Бирюков добавил, что никаких сбоев в работе систем отопления, водопровода и других инженерных систем нет.

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков, что составляет более 118% от февральской нормы.