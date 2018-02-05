В Москве появились предложения услуг по очистке машин от снега

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москвичи нашли способ заработать на сильнейшем снегопаде, который накрыл столицу в минувшие выходные: в сети появились предложения услуг по очистке машин от снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе Avito.
"Среди пользователей Avito пользуются спросом услуги, в которых пользователи предлагают "раскопать/откопать автомобиль", "прикурить машину", — рассказали в компании.
Действительно, на сайте площадки можно найти объявления с предложением услуг по вызволению автомобилей москвичей из снежного плена. Стоимость услуг начинается в среднем от 500 рублей. Одновременно, добавили в Avito, количество предложений по уборке снега, сбою сосулек и расчистке крыш выросло в 2,7 раза.
Рост интереса жителей столицы к лопатам для проведения "раскопок" машин подтверждают данные "Яндекс.Маркета". "Из-за обильного снегопада на "Яндекс.Маркете" значительно вырос спрос на лопаты – в 11 раз, на снегоуборщики – в 8 раз по сравнению с предыдущей неделей. Помимо аксессуаров для уборки снега, пользователи сервиса стали чаще интересоваться автомобильными щетками, за неделю спрос в этой категории увеличился в 7 раз", — сказали РИА Новости в "Яндексе".
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