Путин подписал закон о валютной зарплате россиян, работающих за рубежом

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам, работающим в российских компаниях за рубежом, получать зарплату в иностранной валюте, соответствующий документ в понедельник опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон направлен на то, чтобы обеспечить возможность получения находящимися за пределами России гражданами страны заработной платы и иных выплат в иностранной валюте.

Документом также предусматривается возможность получения зарплаты в валюте на счета в банках РФ для дипломатических работников и граждан, которые направлены на работу за границу федеральными ведомствами.

Ранее в соответствии с требованиями российского валютного законодательства резиденты, работающие за рубежом, могли получать заработную плату от своих работодателей (юрлиц — резидентов) только в валюте РФ на свои счета, открытые в уполномоченных банках.