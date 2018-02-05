МВД не планирует вводить экзамен по теории при замене водительских прав

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. МВД пока не планирует вводить повторный экзамен для водителей при замене водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

"В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений не предусматривается", — сообщили в ведомстве.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. В пресс-центре МВД РИА Новости сообщили, что документ с этим предложениями поступил в ведомство для последующего рассмотрения.