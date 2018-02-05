Глава СПЧ считает нужным пересмотреть практику ареста в зале суда

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствует освобождение врача-гематолога Елены Мисюриной из-под стражи до вступления приговора в силу и считает нужным пересмотреть практику взятия подсудимого под стражу в зале суда при обвинительном приговоре.

В понедельник Мосгорсуд до вступления приговора в силу отменил арест Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента. В СИЗО ее заключили после вынесения приговора судом первой инстанции. Таким образом, решения апелляционной инстанции по ее делу (дата, однако, пока не назначена) Мисюрина теперь будет дожидаться дома.

"Я приветствую освобождение Елены Мисюриной из-под стражи в зале суда. Считаю, что это абсолютно правильное решение, и полагаю, что нужно вообще пересмотреть судебную практику в отношении взятия подсудимого под стражу в зале суда в случае вынесения ему обвинительного приговора", — сказал Федотов РИА Новости.

"Потому что до вступления в силу приговора человек, который до этого не находился под стражей, может и дальше находиться на свободе. В крайнем случае можно назначить ему в виде меры пресечения домашний арест. Тем более что следственные изоляторы у нас сейчас и так переполнены", — добавил глава СПЧ.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Приговор врачу-гематологу вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица. В СПЧ выступили за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по этому делу.