Глава СПЧ считает нужным пересмотреть практику ареста в зале суда

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствует освобождение врача-гематолога Елены Мисюриной из-под стражи до вступления приговора в силу и считает нужным пересмотреть практику взятия подсудимого под стражу в зале суда при обвинительном приговоре.
"Я приветствую освобождение Елены Мисюриной из-под стражи в зале суда. Считаю, что это абсолютно правильное решение, и полагаю, что нужно вообще пересмотреть судебную практику в отношении взятия подсудимого под стражу в зале суда в случае вынесения ему обвинительного приговора", — сказал Федотов РИА Новости.
"Потому что до вступления в силу приговора человек, который до этого не находился под стражей, может и дальше находиться на свободе. В крайнем случае можно назначить ему в виде меры пресечения домашний арест. Тем более что следственные изоляторы у нас сейчас и так переполнены", — добавил глава СПЧ.
Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.
Приговор врачу-гематологу вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица. В СПЧ выступили за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по этому делу.