В Крыму начали ремонт поврежденного турецкого сухогруза "Берг"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Специалисты приступили к ремонту повреждений турецкого сухогруза "Берг", посаженного на мель у берегов Крыма, сообщило крымское управление МЧС РФ.

В ночь на 1 февраля сухогруз "Берг", принадлежащий турецкой судовой компании, получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма. По информации МЧС, сухогруз под флагом Молдавии следовал из Азовского моря в Турцию, на борту судна перевозились отруби. Экипаж из 12 человек, граждан Украины и Азербайджана, был эвакуирован в Феодосию, пострадавших нет.

Сухогруз отбуксировали в район щитовой станции Феодосии и посадили на мель в закрытой бухте. Корма судна при посадке на мель опустилась под воду, на поверхности находится только передняя часть и рубка. Возле сухогруза установили боновые заграждения на случай вытекания топлива. По данным главы Крыма Сергей Аксенова, на борту находится 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла.

"Специалистами проведено водолазное обследование подводной части правого и левого бортов, кормы и носа судна. В результате выявлено три пробоины, размеры которых составляют около 70x80 сантиметров каждая. Кроме того, на днище сухогруза обнаружены повреждения двух латок, имеющие болтовые крепления. Груз, находящий на борту судна, пришел в негодность", — говорится в сообщении.

Спасателями проведены работы по герметизации машинного отделения, откачки воды из доступных отсеков. Для подъема кормовой части для дальнейшего ремонта и откачки нефтепродуктов проводится передвижка судна к берегу при помощи буксира "Пенай" на расстояние около 2 метров.

"Специалисты приступили к ремонту данных повреждений: заделка трещин и швов, герметизация, надстройка балластного танка… Откачано суммарное количество воды 18 тысячи кубометров", — отметили спасатели.

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