В Госдуму внесли проект об обязательном восстановлении вырубленных лесов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Проект об обязательном восстановлении вырубленных лесов внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Цель законопроекта — обязательное восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов, сохранение полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Предлагается законодательная норма, согласно которой лесовосстановление на участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное пользование, должно выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов", — говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает, что лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут вести лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади рубки — в пределах соответствующего региона.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов", — сообщается на сайте правительства.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 февраля 2018 года. Представителем кабмина на рассмотрении проекта палатами Федерально собрания РФ назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.