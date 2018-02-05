Бывшая учительница Путина завещала России свою квартиру в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Бывшая учительница Владимира Путина, скончавшаяся в Израиле в конце прошлого года, завещала России свою квартиру в Тель-Авиве, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ.

Мина Юдицкая преподавала немецкий язык в ленинградской школе, где в 1960-х годах учился Путин.

"Квартира была завещана ею Российской Федерации. В настоящее время идет процесс выявления наследников Юдицкой с израильской стороны. Когда такие наследники будут выявлены, будет приниматься решение по квартире", — сказал собеседник агентства.

Юдицкая в 1973 году эмигрировала в Израиль. Со своим учеником она встретилась в 2005-м, когда российский лидер приезжал с визитом в еврейское государство. Израильская пресса пишет, что по просьбе Путина ей помогли приобрести небольшую квартиру в Тель-Авиве — по-видимому, ту, о которой идет речь в завещании.

Юдицкая скончалась в декабре прошлого года в возрасте 96 лет.