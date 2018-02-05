В Алтае наградили мужчину, поймавшего выброшенную из окна девочку

БАРНАУЛ, 5 фев — РИА Новости. Полиция Алтайского края выразила благодарность жителю Рубцовска и его девушке за спасение малолетней девочки, которую из окна выбросила мать, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, сообщает в понедельник ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 17 января, ее свидетелями оказалась молодая пара, которая быстро среагировала и оказала ребенку помощь.

"Молодая пара, проходя мимо дома по проспекту Ленина, увидела девушку, сидящую на подоконнике раскрытого окна на третьем этаже с ребенком на руках. Девушка находилась в состоянии опьянения, громко кричала, что выбросит свою дочь из окна. Молодые люди быстро среагировали в этой ситуации и поспешили на помощь. Парень забрался на козырек магазина, расположенного под окном, и в тот момент, когда ребенок стал падать, успел его поймать", — говорится в сообщении.

Мать ребенка, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, затем также выпрыгнула из окна. Против нее возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство дочери. Девочка и ее сестра-близнец остались жить с отцом, а еще один ребенок подозреваемой — со своей бабушкой.