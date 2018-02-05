Рошаль поручился за Мисюрину и заявил о "травле" врачей в России

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в Мосгорсуде во время заседания по делу Елены Мисюриной. 5 февраля 2018

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в Мосгорсуде во время заседания по делу Елены Мисюриной. 5 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Известный детский хирург Леонид Рошаль в понедельник на заседании суда по делу Елены Мисюриной заявил, что в России развернута "необъяснимая и необоснованная травля" врачей, и поручился за осужденного гематолога.

"Уважаемый судья, уважаемая Елена Николаевна, мне больно вас здесь видеть. Я представляю Национальную медицинскую палату, мы считаем, что сегодня идет вольная – необъяснимая и необоснованная – травля врачебного сообщества, против чего мы возражаем", — сказал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Профессор поручился за Мисюрину и предложил "себя посадить вместо нее, но выпустить Елену Николаевну сегодня", хотя он на сегодняшнем заседании, по собственным словам, увидел Мисюрину впервые, раньше они не были знакомы.

"Мы посмотрели дело, провели экспертизу. Я, являясь поручителем, ручаюсь, что она будет исполнять все ваши наказания", — сказал Рошаль, отметив, что в суд он пришел по зову совести.

Сама Мисюрина сообщила в свою защиту, что активно сотрудничала со следствием, и обязалась "исполнять все требования суда", только бы ее выпустили из СИЗО.

На сегодняшнем заседании Мосгорсуд должен решить, есть ли основания выпустить осужденного врача из изолятора еще до решения апелляции по наказанию (первая инстанция назначила два года колонии). За изменение меры пресечения выступают защита и прокуратура, хотя при рассмотрении дела в первой инстанции прокуратура поддерживала обвинение.

Ранее обвинение в травле врачей прокомментировали в Следственном комитете: по заявлению официального представителя Светланы Петренко, все выводы следствия "базируются на мнении независимых экспертов", и "никакой негативной тенденции, связанной с привлечением к уголовной ответственности врачей, нет и быть не может".

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела против Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.