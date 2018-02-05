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Общество

Трассы, мосты и эстакады: как в Москве убирают после снегопада века

16:2505.02.2018
(обновлено: 16:35 05.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада. 4 февраля 2018Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Москве ликвидируют последствия самого мощного за сто лет снегопада. Со столичных улиц уже вывезено более миллиона кубометров снега, в работах задействованы порядка 15,5 тысячи снегоуборочных машин. РИА Новости рассказывает, как столица справляется со стихией и как снег чистят в самых сложных местах: на мостах, эстакадах и переходах через МКАД.

Коллапса не случилось

Несмотря на разгул стихии и почти полуметровые сугробы, жизнь в Москве продолжается. В столице не было ни транспортного коллапса, ни каких-либо других чрезвычайных происшествий.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖители на остановке общественного транспорта на Тверской улице во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители на остановке общественного транспорта на Тверской улице во время снегопада в Москве

"В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали: огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Но тем не менее никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы", — сказал журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в общественном транспорте были лишь отдельные сбои. Мэр также подчеркнул, что в этот понедельник загруженность московских дорог оказалась ниже, чем обычно.

Сотрудница коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада на Манежной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Регламент уборки снега в Москве. Справка РИА Новости
Последствия снегопада устраняют тысячи работников коммунального хозяйства, сообщил заммэра Петр Бирюков. В воскресенье в уборке снега были задействованы более четырех тысяч самосвалов и свыше 15,5 тысячи снегоуборочных машин. Бирюков добавил, что с улиц Москвы вывезено и распилено около 1,6 тысячи упавших деревьев.

Всего, по словам заммэра, за прошедшие сутки столицу освободили от 1,2 миллиона кубометров снега. Бирюков заверил, что уборка снега продолжится и власти предпринимают дополнительные меры для увеличения числа работников, задействованных в уборке.

Дроны наблюдают за дорогами

За состоянием федеральных трасс в Новой Москве следят с помощью дронов. Об этом информирует столичный главк МЧС России.
"Организован постоянный мониторинг на федеральных автомобильных дорогах ТиНАО, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении ведомства.

По данным главка, на трассах в Новой Москве работают семь тягачей центра "Лидер", которые помогают эвакуировать застрявшие в сугробах машины. Их доставляют не только в пункты обогрева, но и в ближайшие пожарные части.

Ранее власти сообщали, что на МКАД с помощью эвакуаторов из снежного плена были освобождены пять застрявших фур.

Снежные монстры. Чем убирают снег в Москве
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час.Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов.Снегопогрузчик СНП-17
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы.Вакуумная коммунальная машина ЭД300К
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов.ЭДК500К
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника.Mercedes-Benz Unimog U400
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя.Holder S990
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя.
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Коммунальщики чистят переходы над МКАД

Кроме дорог и тротуаров, особое внимание коммунальных служб уделяется тому, что находится над ними: мостам, эстакадам и надземным пешеходным переходам.

Как рассказал РИА Новости ведущий инженер отдела эксплуатации ГБУ "Гормост" Михаил Сергиенко, обычно зимой их очищают раз в сутки и преимущественно в ночное время, но при сильном снегопаде, когда возникает риск падения снежной массы на проезжающие автомобили, — по мере образования снежной шапки. Ситуацию мониторит сам "Гормост": участки ответственности постоянно патрулируются.

Сугробы на Васильевском спуске во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Снежный Армагеддон": британцы поразились снегопадам в России
Крыши остекленных переходов очищают вручную, из люльки подъемника. Обычно в бригаде три человека со спецмашиной. Если требуется перекрывать полосы, привлекается также машина прикрытия. На очистку одного перехода уходит около трех часов. Движение перекрывается постепенно, по одной полосе.

"Гормост" занимается также путепроводами и мостами над железнодорожными путями. "Тут специфика в том, чтобы подстроиться под график движения поездов. Ремонт и другие сложные работы проходят по согласованию с РЖД, МЦК", — объяснил Сергиенко.

В плену стихии: на Москву обрушился снегопад
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.Сугробы на Васильевском спуске во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНакануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.Прохожие во время снегопада на Манежной площади в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолее 15 тысяч единиц техники задействовано на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работают около 70 тысяч человек.Полицейский автомобиль на Васильевском спуске в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Более 15 тысяч единиц техники задействовано на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работают около 70 тысяч человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСхему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.Сотрудники коммунальных служб убирают последствия снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, чтобы не допустить скольжения.Девушки фотографируются во время снегопада на Манежной площади в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, чтобы не допустить скольжения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.Военнослужащие роты почётного караула Президентского полка РФ у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИз-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.Самолеты в аэропорту Шереметьево. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВласти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.Девушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.
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"Парящий мост" убирают в ручном режиме

Сотрудники "Гормоста" круглосуточно чистят "парящий мост" в парке "Зарядье". Обычно для этого достаточно нескольких человек, но в обильные снегопады привлекаются дополнительные силы. Там тоже только ручная работа.

"Мы убираем снег ручным способом, без крупной техники, только с применением легких механизированных средств, например ручного ротора с синтетической щеткой", — рассказал РИА Новости начальник участка "Юг" ГБУ "Гормост" Евгений Пономарь.

Поскольку "парящий мост" чистят постоянно, здесь редко образовывается сильная наледь. Для посетителей сооружение закрывают в исключительных случаях и, как правило, ночью. Также периодически вход ограничивается для того, чтобы очистить бортики за стеклянными ограждениями моста.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости, Инфографика
Уборка снега
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