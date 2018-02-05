Трассы, мосты и эстакады: как в Москве убирают после снегопада века

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Москве ликвидируют последствия самого мощного за сто лет снегопада. Со столичных улиц уже вывезено более миллиона кубометров снега, в работах задействованы порядка 15,5 тысячи снегоуборочных машин. РИА Новости рассказывает, как столица справляется со стихией и как снег чистят в самых сложных местах: на мостах, эстакадах и переходах через МКАД.

Коллапса не случилось

Несмотря на разгул стихии и почти полуметровые сугробы, жизнь в Москве продолжается. В столице не было ни транспортного коллапса, ни каких-либо других чрезвычайных происшествий.

"В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали: огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Но тем не менее никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы", — сказал журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в общественном транспорте были лишь отдельные сбои. Мэр также подчеркнул, что в этот понедельник загруженность московских дорог оказалась ниже, чем обычно.

Последствия снегопада устраняют тысячи работников коммунального хозяйства, сообщил заммэра Петр Бирюков. В воскресенье в уборке снега были задействованы более четырех тысяч самосвалов и свыше 15,5 тысячи снегоуборочных машин. Бирюков добавил, что с улиц Москвы вывезено и распилено около 1,6 тысячи упавших деревьев.

Всего, по словам заммэра, за прошедшие сутки столицу освободили от 1,2 миллиона кубометров снега. Бирюков заверил, что уборка снега продолжится и власти предпринимают дополнительные меры для увеличения числа работников, задействованных в уборке.

Дроны наблюдают за дорогами

За состоянием федеральных трасс в Новой Москве следят с помощью дронов. Об этом информирует столичный главк МЧС России.

"Организован постоянный мониторинг на федеральных автомобильных дорогах ТиНАО, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении ведомства.

По данным главка, на трассах в Новой Москве работают семь тягачей центра "Лидер", которые помогают эвакуировать застрявшие в сугробах машины. Их доставляют не только в пункты обогрева, но и в ближайшие пожарные части.

Ранее власти сообщали, что на МКАД с помощью эвакуаторов из снежного плена были освобождены пять застрявших фур.

Снежные монстры. Чем убирают снег в Москве © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. /

Коммунальщики чистят переходы над МКАД

Кроме дорог и тротуаров, особое внимание коммунальных служб уделяется тому, что находится над ними: мостам, эстакадам и надземным пешеходным переходам.

Как рассказал РИА Новости ведущий инженер отдела эксплуатации ГБУ "Гормост" Михаил Сергиенко, обычно зимой их очищают раз в сутки и преимущественно в ночное время, но при сильном снегопаде, когда возникает риск падения снежной массы на проезжающие автомобили, — по мере образования снежной шапки. Ситуацию мониторит сам "Гормост": участки ответственности постоянно патрулируются.

Крыши остекленных переходов очищают вручную, из люльки подъемника. Обычно в бригаде три человека со спецмашиной. Если требуется перекрывать полосы, привлекается также машина прикрытия. На очистку одного перехода уходит около трех часов. Движение перекрывается постепенно, по одной полосе.

"Гормост" занимается также путепроводами и мостами над железнодорожными путями. "Тут специфика в том, чтобы подстроиться под график движения поездов. Ремонт и другие сложные работы проходят по согласованию с РЖД, МЦК", — объяснил Сергиенко.

"Парящий мост" убирают в ручном режиме

Сотрудники "Гормоста" круглосуточно чистят "парящий мост" в парке "Зарядье". Обычно для этого достаточно нескольких человек, но в обильные снегопады привлекаются дополнительные силы. Там тоже только ручная работа.

"Мы убираем снег ручным способом, без крупной техники, только с применением легких механизированных средств, например ручного ротора с синтетической щеткой", — рассказал РИА Новости начальник участка "Юг" ГБУ "Гормост" Евгений Пономарь.

Поскольку "парящий мост" чистят постоянно, здесь редко образовывается сильная наледь. Для посетителей сооружение закрывают в исключительных случаях и, как правило, ночью. Также периодически вход ограничивается для того, чтобы очистить бортики за стеклянными ограждениями моста.