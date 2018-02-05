В ГД считают, что интересы спортсменов надо и дальше отстаивать в судах

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом россиян на Олимпийские игры в Пхенчхане предсказуемо, нужно продолжать отстаивать в судах честное имя российских спортсменов, считает зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

"Вполне предсказуемые действия со стороны МОК, которые идут вразрез с положениями Хартии, для них даже решение CAS не является аргументом для допуска на Олимпиаду оправданных российских атлетов. Считаю, что нужно продолжать дальше в судах отстаивать честное имя наших спортсменов", — сказал Кривоносов РИА Новости.