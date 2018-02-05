Власти Москвы не будут делать парковки бесплатными в условиях снегопада

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Власти Москвы считают бессмысленным делать парковки бесплатными в условиях снегопада в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Ранее на сайте ЛДПР появилась информация о том, что замглавы фракции Ярослав Нилов обратился с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину и предложил не взимать с московских водителей плату за не очищенные от снега парковочные места во время сильных снегопадов. По мнению депутата, в условиях снегопада, прошедшего на выходных в столице, уборка снега проводится не вовремя, что дополнительно осложняет процесс парковки.

"Учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать, делать парковочные места бесплатными не имеет смысла", — подчеркнули в АМПП.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал москвичей по возможности воздержаться от поездок на личном и служебном транспорте и пользоваться общественным, чтобы коммунальщики имели возможность убирать город как можно быстрее.