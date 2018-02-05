Роскомнадзор предупредил СМИ о рассылке поддельных писем от имени ведомства

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Роскомнадзор предупреждает СМИ о случаях рассылки поддельных писем от имени ведомства и просит обращать особое внимание на электронный адрес отправителя, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

"В Роскомнадзор поступили сведения об электронной рассылке в СМИ от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу поддельных писем с требованием удалить якобы противоправную информацию", — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что поддельные письма направляются с адресов общедоступных почтовых сервисов на "бланках" управления за подписью несуществующих сотрудников (например, А.П. Стреглов).

"В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru. Обращаем также внимание, что все официальные письма Роскомнадзора подписываются электронной подписью с указанием сведений о соответствующем сертификате", — предупреждают в ведомстве.