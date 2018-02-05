В Кремле не видели список бизнесменов, желающих вернуться в Россию

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором содержатся имена российских предпринимателей, живущих в Британии и желающих вернуться в РФ, если оно поступит, будет рассмотрено в Кремле и перенаправлено соответствующим службам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому, говорить о каких-то гарантиях президента – наилучшей гарантией является действующее законодательство Российской Федерации. И в данном случае — это не прерогатива президента. Но, безусловно, если такое письмо поступит, то оно будет рассмотрено наверняка, оно будет перенаправлено соответствующим службам, которые имели вопросы к этим гражданам, или имеют до сих пор", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о письме омбудсмена Бориса Титова со списком российских предпринимателей, которые готовы вернуться в РФ.

Как сообщил Песков, в Кремле информацию о письме Титова узнали из СМИ, и еще со списком не знакомы.

"Пока мы узнали об этом тоже из сообщений СМИ в администрации президента. И пока мы подобного письма или обращения Бориса Титова не видели. Поэтому, в деталях мы не знаем, о чем именно идет речь. Конечно же, речь идет о гражданах России, о предпринимателях", — сказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что в Лондоне проживает много выходцев из России и у некоторых из них действительно могут быть проблемы с законом.

"Кто-то из них в ладах с законом, кто-то из них не в ладах с законом. Тем более, мы знаем, что Лондон – это место, где живет много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране", — уточнил Песков.

Кроме того, он ответил отрицательно на вопрос о возможном рассмотрении президентом вопроса об уголовной амнистии для этой категории предпринимателей.

"Нет", — сказал Песков.