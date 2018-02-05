В московском метро рассказали, что забывали пассажиры в январе

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пассажиры московского метро в январе 2018 года забыли в поездах около 530 предметов, среди них скороварки, иконы и коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"За первый месяц 2018 года среди находок были и весьма необычные предметы. Так, пассажиры забывали скороварки, иконы, прогулочные коляски, детские игрушки, а также чемоданы, дорожные сумки, рюкзаки с личными вещами пассажиров", — рассказали агентству в пресс-службе.

Кроме того, в списке забытых вещей традиционно оказались сезонные вещи — головные уборы, перчатки и шарфы.

Более 140 вещей уже возвращены своим владельцам, остальные найденные предметы ожидают своих хозяев на складе забытых вещей, который находится в восточном вестибюле станции метро "Котельники".