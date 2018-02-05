В ФСБ рассказали, откуда поступает больше всего звонков на телефон доверия

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Больше всего звонков на "телефоны доверия" территориальных органов безопасности поступило из Петербурга и Ленинградской области, Калининградской и Челябинской областей, сообщается на сайте ФСБ России.
"На "телефоны доверия" территориальных органов безопасности осуществлено около десяти тысяч звонков, в основном информационного и справочного характера, в том числе: управлений ФСБ России по городу Санкт- Петербургу и Ленинградской области — 1662, по Калининградской области — 1327, по Челябинской области — 1317, по Тюменской области — 897", — говорится в сообщении.
18.6%Большими реальными сроками
32.0%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
22.5%Разве что высшая мера поможет
23.6%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Добавляется, что была пресечена незаконная деятельность трех игорных заведений, закрыты два религиозных объединения, выявлены и перекрыты три канала незаконной миграции иностранных граждан, четыре человека привлечены к уголовной ответственности за незаконное распространение наркотических средств.