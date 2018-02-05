В ФСБ рассказали, откуда поступает больше всего звонков на телефон доверия

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Больше всего звонков на "телефоны доверия" территориальных органов безопасности поступило из Петербурга и Ленинградской области, Калининградской и Челябинской областей, сообщается на сайте ФСБ России.

Согласно сообщению, 45689 звонков поступили на телефон доверия ФСБ в 2017 году. Из них около 827 содержали оперативно значимую информацию о возможных признаках противоправной деятельности и были направлены для проверки.

"На "телефоны доверия" территориальных органов безопасности осуществлено около десяти тысяч звонков, в основном информационного и справочного характера, в том числе: управлений ФСБ России по городу Санкт- Петербургу и Ленинградской области — 1662, по Калининградской области — 1327, по Челябинской области — 1317, по Тюменской области — 897", — говорится в сообщении.

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Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.6% Большими реальными сроками

32.0% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.5% Разве что высшая мера поможет

23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Отмечается, что в результате проверки поступившей информации было возбуждено 14 уголовных дел, задержаны с поличным за преступления коррупционного характера пять человек, из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, около 3 тысяч патронов и более 50 тонн контрафактной алкогольной продукции.

Добавляется, что была пресечена незаконная деятельность трех игорных заведений, закрыты два религиозных объединения, выявлены и перекрыты три канала незаконной миграции иностранных граждан, четыре человека привлечены к уголовной ответственности за незаконное распространение наркотических средств.