В Москве опровергли данные о привлечении военной техники для уборки снега

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Власти Москвы не подтверждают информацию, что для уборки снега в городе привлекалась военная техника, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее на сайте Минобороны РФ появилось сообщение Западного военного округа, что по обращению глав Калининского района Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области военные помогают сотрудникам коммунальных служб в ликвидации последствий сильного снегопада. Для этого, как следовало из сообщения, из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка был выделен личный состав и специальная техника.

Как информировала пресс-служба Западного военного округа вечером в воскресенье, в уборке снега задействовано до ста военных и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина.

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"Комплекс городского хозяйства Москвы не подтверждает информацию о привлечении военной техники для уборки улиц Москвы. В настоящее время ликвидация последствий снегопада осуществляется силами городских коммунальных служб", — говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.