В Госдуму внесли проект о конфискации автомобилей у виновников "пьяных" ДТП

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Парламентарии Архангельского областного собрания депутатов внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий конфискацию транспорта у виновников "пьяных" ДТП, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Предполагается, что автомобилей будут лишать водителей, по вине которых погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью.

Проект предлагает внести соответствующие поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса ("Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").

Как отмечают авторы инициативы, сейчас автомобиль у осужденного не конфискуют, что повышает риск "дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения".

Осенью МВД выступило с инициативой ужесточить наказание за повторную езду в пьяном виде. Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы и штраф в триста тысяч рублей.