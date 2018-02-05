В Госдуму внесли проект о конфискации автомобилей у виновников "пьяных" ДТП

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Парламентарии Архангельского областного собрания депутатов внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий конфискацию транспорта у виновников "пьяных" ДТП, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Проект предлагает внести соответствующие поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса ("Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").
Как отмечают авторы инициативы, сейчас автомобиль у осужденного не конфискуют, что повышает риск "дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения".
Осенью МВД выступило с инициативой ужесточить наказание за повторную езду в пьяном виде. Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы и штраф в триста тысяч рублей.