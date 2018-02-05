Последствия "снежного апокалипсиса" в Москве: пробки и миллион кубов снега

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сильнейший снегопад, прошедший в выходные в Москве, спровоцировал транспортные затруднения и пробки, а с улиц города за минувшие сутки вывезено 1,2 миллиона кубометров снега.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. В результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. В понедельник снегопады ослабли, однако установилась морозная погода до минус 13 градусов.
Месячная норма снега
Заммэра Москвы Петр Бирюков подтвердил, что за выходные в городе выпало более 100% месячной нормы осадков. "Такое количество снега впервые за 100 лет. Интенсивность снега, сама погода, которая менялась — снег, снег с дождем, обледенение на ветках деревьев, поэтому испытание очередное для коммунальщиков", — сказал он.
Было зафиксировано более ста случаев падения деревьев на автомобили.
По словам синоптиков, снегопады в Москве ослабнут в понедельник.
"Сегодня москвичей ожидает облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, при этом температура в дневные часы составит 9-11 градусов мороза, по области — от минус 8 до минус 13", — сказал собеседник агентства.
Коммунальщики работают
Последствия снегопада устраняют тысячи работников коммунального хозяйства. Заммэра Москвы заверил, что они работают в круглосуточном режиме.
В воскресенье в уборке снега были задействованы более 4 тысяч самосвалов и свыше 15,5 тысячи снегоуборочных машин. Бирюков отметил, что с улиц Москвы вывезено и распилено около 1,6 тысячи упавших деревьев.
В Московской объединенной энергетической компании РИА Новости рассказали, что теплоснабжение Москвы и Подмосковья в прошедшие выходные осуществлялось в штатном режиме, сильный снегопад не повлиял на качество работы.
Транспортные затруднения
Столичные власти заверили, что транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях. "Движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно. Последствия непогоды в круглосуточном режиме устраняет более 5 тысяч сотрудников подземки", — говорится в сообщении.
Пробок на дорогах избежать не удалось. По данным столичных парковщиков, эвакуаторы в воскресенье вытащили из снега на МКАДе пять застрявших фур.
Из-за снегопада усилена работа общественного транспорта, предприняты меры, чтобы сократить интервалы движения на городских маршрутах для удобства пассажиров.
Снегопады нарушили работу столичных аэропортов. Почти 100 рейсов задержаны и 10 отменены. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", по состоянию на 10.05 мск в аэропорту "Домодедово" отменены шесть рейсов и еще 45 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 47 рейсов, во "Внуково" отменены четыре рейса и задержаны еще три.
Свободные посещение школ
Из-за сложной ситуации на дорогах мэр Москвы Сергей Собянин объявил посещение школ свободным.
"Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", — написал Собянин в сети микроблогов Twitter.
Столичный департамент образования объяснил РИА Новости, что ученики московских школ, которые не пойдут на занятия из-за последствий снегопада, смогут получить консультации в дистанционном режиме.