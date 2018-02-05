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Общество

Последствия "снежного апокалипсиса" в Москве: пробки и миллион кубов снега

11:3205.02.2018
(обновлено: 12:59 05.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЖенщина с зонтом во время снегопада. Архивное фотоЖенщина с зонтом во время снегопада. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сильнейший снегопад, прошедший в выходные в Москве, спровоцировал транспортные затруднения и пробки, а с улиц города за минувшие сутки вывезено 1,2 миллиона кубометров снега.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. В результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. В понедельник снегопады ослабли, однако установилась морозная погода до минус 13 градусов.

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© Ruptly
В западне снежного коллапса, или Как справляются с непогодой в Москве

Месячная норма снега

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада
© РИА Новости / Максим Блинов
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Снегопад в Москве установил столетний рекорд
Сильный снегопад шел в Москве в субботу и воскресенье. Как рассказали РИА Новости синоптики погодного центра "Фобос", в воскресенье в Москве выпало рекордное количество осадков, а высота снежного покрова в Москве к утру понедельника выросла до 43 сантиметров.

Заммэра Москвы Петр Бирюков подтвердил, что за выходные в городе выпало более 100% месячной нормы осадков. "Такое количество снега впервые за 100 лет. Интенсивность снега, сама погода, которая менялась — снег, снег с дождем, обледенение на ветках деревьев, поэтому испытание очередное для коммунальщиков", — сказал он.

Было зафиксировано более ста случаев падения деревьев на автомобили.

По словам синоптиков, снегопады в Москве ослабнут в понедельник.

"Сегодня москвичей ожидает облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, при этом температура в дневные часы составит 9-11 градусов мороза, по области — от минус 8 до минус 13", — сказал собеседник агентства.

Коммунальщики работают

Последствия снегопада устраняют тысячи работников коммунального хозяйства. Заммэра Москвы заверил, что они работают в круглосуточном режиме.

В воскресенье в уборке снега были задействованы более 4 тысяч самосвалов и свыше 15,5 тысячи снегоуборочных машин. Бирюков отметил, что с улиц Москвы вывезено и распилено около 1,6 тысячи упавших деревьев.

Сугробы у проезжей части в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С московских улиц вывезли 1,2 миллиона кубометров снега за сутки
Всего, по словам заммэра, за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1,2 миллиона кубометров снега. Бирюков уверил, что работы по уборке снега будут продолжаться, и власти предпринимают дополнительные меры для увеличения числа работников, задействованных в уборке.

В Московской объединенной энергетической компании РИА Новости рассказали, что теплоснабжение Москвы и Подмосковья в прошедшие выходные осуществлялось в штатном режиме, сильный снегопад не повлиял на качество работы.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости, Инфографика
Уборка снега

Транспортные затруднения

Столичные власти заверили, что транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях. "Движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно. Последствия непогоды в круглосуточном режиме устраняет более 5 тысяч сотрудников подземки", — говорится в сообщении.

Пробок на дорогах избежать не удалось. По данным столичных парковщиков, эвакуаторы в воскресенье вытащили из снега на МКАДе пять застрявших фур.

Сугробы на Васильевском спуске во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Снежный Армагеддон": британцы поразились снегопадам в России
Как отмечает Центр организации дорожного движения, загруженность московских дорог в понедельник утром достигла 6 баллов. Согласно сообщению, ожидается осложнение ситуации, если часть автомобилистов не откажется на время от личного транспорта. Особенно загружены утром были Варшавское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект и Профсоюзная улица, скорость движения на остальных магистралях в сторону центра также была не высока. Днем загруженность дорог столицы снизилась до 5 баллов.

Из-за снегопада усилена работа общественного транспорта, предприняты меры, чтобы сократить интервалы движения на городских маршрутах для удобства пассажиров.

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собянин разрешил детям не идти в школу из-за сильного снегопада в Москве
Как сообщает "Мосгортранс", на 14 основных трамвайных маршрутов в Москве дополнительно выйдут автобусы в случае увеличения интервалов движения, всего зарезервировано более 40 транспортных средств. Чтобы избежать обледенения контактной сети, всю ночь по Москве курсировали свыше 50 троллейбусов.

Снегопады нарушили работу столичных аэропортов. Почти 100 рейсов задержаны и 10 отменены. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", по состоянию на 10.05 мск в аэропорту "Домодедово" отменены шесть рейсов и еще 45 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 47 рейсов, во "Внуково" отменены четыре рейса и задержаны еще три.

Свободные посещение школ

Из-за сложной ситуации на дорогах мэр Москвы Сергей Собянин объявил посещение школ свободным.

"Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", — написал Собянин в сети микроблогов Twitter.

Столичный департамент образования объяснил РИА Новости, что ученики московских школ, которые не пойдут на занятия из-за последствий снегопада, смогут получить консультации в дистанционном режиме.

Снегосплавные пункты
© РИА Новости, Инфографика
Снегосплавные пункты
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