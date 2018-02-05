В Подмосковье дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева упавшего на автомобильную дорогу в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дорожные службы Московской области продолжают работать в усиленном режиме для устранения последствий снегопада, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства транспорта.

"Все дорожные службы Московской области продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения бесперебойного проезда транспорта по дорогам региона в условиях непогоды", — говорится в сообщении.

За сутки в регионе очистили от снега и обработали противогололедными материалами около 13,5 тысячи километров региональных дорог, что составляет более 90% от протяженности всей региональной дорожной сети. За сутки вывезено более 6,7 тысячи кубометров снега с региональных автодорог. В первую очередь расчищаются дороги 1-й и 2-й категории с высокой интенсивностью движения, а также маршруты следования общественного транспорта.

"Дорожные службы области делают все возможное для скорейшего устранения последствий снегопада. В работах задействовано около 3 тысяч единиц спецтехники: около 1 тысячи дорожных машин работает на региональных дорогах, еще 1,5 тысячи единиц задействовано на муниципальной дорожной сети и более 350 единиц ликвидируют последствия снегопада на федеральных трассах региона", — заявил глава министерства Игорь Тресков, которого цитирует пресс-служба.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники, по возможности отказаться от использования личного транспорта и не парковать свои автомобили на проезжей части. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при движении по тротуарам, переходить дорогу только в специально отведенных местах.