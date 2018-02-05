В Казани за ночь выпала месячная норма осадков

КАЗАНЬ, 5 фев — РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Казани в ночь на понедельник и утром, в городе объявлен план "Буран", сообщает мэрия города со ссылкой на главу города Ильсура Метшина.

В воскресенье в республике было объявлено штормовое предупреждение. По информации регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при прохождении активных фронтальных разделов на территории республики ожидался сильный ветер – 15-20 метров в секунду, местами порывами до 25 метров в секунду, снег, мокрый снег, ледяной дождь, дождь и метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, местами гололед, туман, на дорогах образование сильной гололедицы и снежных заносов, сход снега с крыш зданий. Президент Татарстана ввел в республике режим повышенной готовности.

ГИБДД Татарстана в связи с возникновением неблагоприятных метеорологических и дорожных условий ограничила движение междугородних автобусов в Казани и близлежащих районах. Госавтоинспекция рекомендовала не выезжать и водителям грузового транспорта. Водителей призвали не пользоваться личным автотранспортом без крайней необходимости.

"Стихийное бедствие, которое обрушилось на центральную часть России, после Москвы в полном объеме дошло и до нас. Такого еще не было – за ночь и сегодняшнее утро выпала февральская месячная норма осадков, поэтому комментарии излишни. Ситуация понятна, будем с ней справляться", — цитирует пресс-служба слова Метшина на совещании в мэрии.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города в столице Татарстана объявлен план "Буран".

Председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев сообщил, что ночью в городе работала вся имеющаяся у подрядных организаций техника. Основной целью ночной работы было не допустить заносов на дорогах и образования гололеда, с этой задачей дорожные службы справились. По его информации, плохая погода сохранится минимум до вечера.

"Дальше будем заниматься ликвидацией этой ЧС. На основных магистралях снег расчищен, но есть проблемы в дворовых территориях, есть проблемы в поселках. Для этого будет привлекаться дополнительная техника дорожных предприятий и других организаций, максимально выводиться на расчистку имеющихся проблемных мест", — сказал Куляжев.