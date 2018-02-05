"Почта России" запустила сервис по получению посылок без бумажных извещений

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Почта России" запустила в Москве сервис для получения отправлений, не требующих оплаты, без заполнения бумажных извещений, говорится в сообщении оператора.

Как отмечает "Почта России", сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения.

При поступлении в отделение заказного письма или посылки получателю придет СМС-сообщение с кодом подтверждения, который ему нужно будет назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

"Мы на протяжении пяти месяцев тестировали новый сервис в девяти отделениях Москвы. Специально делали замеры. Выдача отправления теперь происходит в пять раз быстрее. <…> Уверены, что нововведение особенно понравится активным пользователям интернет-магазинов", — отметил замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

Пользователи услуг почтовой связи, предпочитающие получать почтовые отправления привычным способом, смогут по-прежнему использовать бумажные извещения, добавили в компании.