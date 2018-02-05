Ярославским школьникам разрешили пропустить учебу из-за снегопада

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Власти Ярославля объявили в понедельник свободный режим посещения школ из-за сильного снегопада, сообщается на сайте мэрии города.

"В связи с большим количеством выпавших осадков департамент образования информирует, что 5 февраля посещение образовательных учреждений по усмотрению родителей", — говорится в сообщении.

На территории Ярославской области третий день продолжается сильный снегопад, местами метель с порывами ветра. По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением очередной серии циклонов выпадение осадков продолжится до вечера вторника, 6 февраля.

Между тем, родители ярославских школьников в соцсетях возмущаются, что власти опубликовали сообщение утром в понедельник, в то время, когда большинство детей уже приехали на учебу.