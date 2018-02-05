Москва тратит до миллиарда рублей в год на информационную безопасность

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва тратит до одного миллиарда рублей в год на информационную безопасность, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя департамента информационных технологий столицы Александр Горбатько.

"Если смотреть в лоб по системам защиты, конечно же, сумма большая — от полумиллиарда до миллиарда рублей в год тратим, но это не касается всех затрат на то, что называется безопасностью информации", — сказал он.

Горбатько пояснил, что информационная безопасность включается при разработке информационных систем и при разработке ландшафта — IT, ЦОД, связи, которые обеспечивают деятельность системы.

"Нельзя сказать, что безопасность – это только антивирус. Это лишь небольшая ее составляющая. Безопасность – более всеобъемлющая. Большое количество денег мы тратим на развитие, совершенствование, обучение наших специалистов, построение процессов", — добавил он.

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