Москва тратит до миллиарда рублей в год на информационную безопасность

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва тратит до одного миллиарда рублей в год на информационную безопасность, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя департамента информационных технологий столицы Александр Горбатько.
Горбатько пояснил, что информационная безопасность включается при разработке информационных систем и при разработке ландшафта — IT, ЦОД, связи, которые обеспечивают деятельность системы.
"Нельзя сказать, что безопасность – это только антивирус. Это лишь небольшая ее составляющая. Безопасность – более всеобъемлющая. Большое количество денег мы тратим на развитие, совершенствование, обучение наших специалистов, построение процессов", — добавил он.