Снегопад в Москве установил столетний рекорд

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На выходных в Москве выпало рекордное за сто лет количество снега, заявил журналистам заммэра Петр Бирюков.

"Интенсивность снега, сама погода, которая менялась, — снег, снег с дождем, обледенение на ветках деревьев, поэтому испытание очередное для коммунальщиков", — сказал он.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на Московский регион 3-4 февраля. По информации властей, из-за разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. К уборке снега в Москве и Подмосковье привлекли военных. Столичные власти призвали воздержаться от поездок на автомобилях, а посещение школ сделали свободным.

В погодном центре "Фобос" отметили, что в воскресенье в городе выпало 19 миллиметров осадков, что на миллиметр превышает рекорд 2013 года. По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве ослабнут в понедельник.

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