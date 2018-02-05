Новосибирские власти помогут семье, в которой дети погибли в яме с водой

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил разобраться в причинах трагического инцидента с гибелью двух детей в яме, которую не засыпали после ремонта рабочие; семье окажут помощь.
"Из-за халатности взрослых погибли дети. Прокуратура и следственные органы проводят сейчас проверку, оценивают действия должностных лиц. Есть вопросы к руководителям и персоналу детского сада и, безусловно, к руководителям коммунального предприятия, которое проводило ремонтные работы", — привели слова Травникова в пресс-службе областного правительства.
Ранее следствие сообщало, что в рамках уголовного дела были задержаны 44-летний директор МУП рабочего поселка Колывань "Коммунальное хозяйство" и 39-летний мастер предприятия. В понедельник в управлении сообщили, что обвинение предъявлено директору предприятия, по решению суда он арестован.