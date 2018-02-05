Пробки на дорогах Москвы в понедельник достигли шести баллов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Загруженность московских дорог в понедельник утром достигла 6 баллов, сообщила пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения"
Согласно сообщению, ЦОДД ожидает ещё большее осложнение ситуации, в случае, если часть автомобилистов не откажется от использования личного транспорта.
Добавляется, что ситуационный центр ЦОДД контролирует обстановку и координирует действия транспортного комплекса для нормализации ситуации. На дорогах много ДТП и застрявших в сугробах машин. Дорожный патруль ЦОДД дежурит в местах возможного застревания большегрузного транспорта и помогает застрявшим.
Ранее в информационном центре транспортного комплекса РИА Новости сообщили, что транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях. Автомобилистов попросили по возможности отказаться от использования личного транспорта и пересесть на городской.