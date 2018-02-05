Пробки на дорогах Москвы в понедельник достигли шести баллов

Трамваи, временно оставшиеся без электричества в результате падения дерева на провода из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Трамваи, временно оставшиеся без электричества в результате падения дерева на провода из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Загруженность московских дорог в понедельник утром достигла 6 баллов, сообщила пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения"

"По состоянию на 08:30 загруженность дорог составляет 6 баллов. Особо загружены Варшавское, Звенигородского и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект, Профсоюзная улица. На всех остальных магистралях по направлению в центр, а также на кольцевых магистралях скорость движения также не высока", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ЦОДД ожидает ещё большее осложнение ситуации, в случае, если часть автомобилистов не откажется от использования личного транспорта.

Добавляется, что ситуационный центр ЦОДД контролирует обстановку и координирует действия транспортного комплекса для нормализации ситуации. На дорогах много ДТП и застрявших в сугробах машин. Дорожный патруль ЦОДД дежурит в местах возможного застревания большегрузного транспорта и помогает застрявшим.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса РИА Новости сообщили, что транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях. Автомобилистов попросили по возможности отказаться от использования личного транспорта и пересесть на городской.