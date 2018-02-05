Высота снежного покрова в Москве достигла 43 сантиметров в понедельник

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве к утру понедельника выросла до 43 сантиметров, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что за субботу и воскресенье в городе выпало более 100% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова по состоянию на 21.00 4 февраля составляла 38 сантиметров. Как рассказали агентству в "Фобосе", в воскресенье в Москве выпало рекордное количество осадков.

"Сейчас 43 сантиметра высота снежного покрова", — сказал собеседник агентства.