В Москве в воскресенье выпало рекордное количество осадков

Женщина с зонтом во время снегопада в музее-заповеднике Коломенское. 4 февраля 2018

Женщина с зонтом во время снегопада в музее-заповеднике Коломенское. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новый абсолютный рекорд осадков был установлен в Москве в воскресенье – в городе выпало 19 миллиметров, что на 1 миллиметр превышает предыдущий рекорд 2013 года, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Воскресенье, 4 февраля, в столичном регионе ознаменовалось рекордным количеством осадков. В период с 09.00 до 18.00 ч. на Москву (ВДНХ) обрушилось 19 миллиметров осадков, что уже на 1 миллиметр больше предыдущего рекорда 2013 года, и составляет 52% месячной нормы", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что на метеостанции на Балчуге и в Подмосковном зафиксировано 15 миллиметров осадков, в Тушино – 13 миллиметров. В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало на метеостанции Черусти и составило – 20 миллиметров.