К уборке снега в Москве привлекли военных

МОСКВА — 5 фев — РИА Новости. В Москве и Московской области военные помогают сотрудникам коммунальных служб в ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка. В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина", — сообщили в ведомстве.

За помощью к военным обратились Калининский район Москвы и Красногорский муниципальный округ Московской области.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что количество снега будет только увеличиваться. Так, по его словам, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом посещение школ объявлено свободным.

"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", — написал Собянин в Twitter

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (ДТиРДТИ) предупреждает о сложных погодных условиях в городе и просит граждан по возможности пользоваться городским транспортом, сообщил информационный центр ДТиРДТИ.

"В Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Дороги будут очень загружены. Просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского. Транспортный комплекс делает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным", — говорится в сообщении.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

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