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Общество

Эксперт: циркуляционная миграция могла бы стабилизировать демографию в ДФО

04:2705.02.2018
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© РИА Новости / Александр КрыловПерейти в фотобанкДФО. Архивное фотоДФО. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Крылов
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Полностью остановить отток населения с Дальнего Востока и обеспечить прирост его численности на 300 тысяч человек к 2025 году, как это установлено в Концепции демографической политики, вряд ли удастся в силу ряда объективных причин, считает директор Института социально-политических исследований РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики МГИМО Сергей Рязанцев.

Поезд. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По его мнению, на смену тренда необходимо не менее 10-15 лет. Он полагает, что улучшить ситуацию в макрорегионе в ближайшей перспективе помогли бы такие меры, как развитие циркуляционной миграции и создание образовательных хабов в ДФО для обучения студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отток пока сохраняется

По информации Рязанцева, отток населения из регионов Дальнего Востока продолжился и в 2017 году. "Общие итоги, увы, неутешительны. Снизить цифры по сравнению с 2016 годом не удалось. Так, например, в относительно благополучных Приморском и Хабаровском краях миграционная убыль за 11 месяцев 2017 года составила соответственно около 5000 и 4000 человек", — сказал Рязанцев, отметив, что негативные изменения в названных регионах произошли и в масштабах международной миграции. Другие регионы ДФО, согласно  проанализированным ученым данным статистических служб регионов ДФО, показывают сходные тенденции при в целом меньших объемах миграции как внутрироссийской, так и международной.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Думаю, что в ближайшей перспективе полностью остановить отток населения из регионов ДФО в другие регионы РФ и за рубеж и изменить сложившийся тренд не удастся. Это объективный факт, который нужно принять. В долгосрочной перспективе, при позитивном воздействии целой группы факторов, изменение тренда возможно. Произойдет ли это к 2025 году, как устанавливается в Концепции миграционной политики? Маловероятно. Люди уезжают в западные регионы России, чтобы сразу получить лучшие условия жизни", — добавил эксперт.

"При сочетании ряда факторов: стабильная экономическая ситуация в стране в целом, отсутствие шоков, благоприятный инвестиционный климат в макрорегионе, и, главное, планомерная и понятная политика государства в части развития дальневосточных регионов — позволят со временем стабилизировать численность населения ДФО. Думаю, это может произойти в течение ближайших 10-15 лет", — уверен Рязанцев.

Что мешает

Участник программы Дальневосточный гектар
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Внутренний ресурс восполнения численности населения дальневосточных территорий, по мнению ученого, исчерпан, и потенциал международной миграции также не безграничен. Рязанцев уточнил, что в настоящее время во всех без исключения регионах Дальнего Востока России компенсация численности населения происходит в основном за счет мигрантов из стран СНГ (на долю этих стран приходится более 85% от числа всех международных мигрантов, приехавших в регионы ДВФО).

"Мы можем себя сколько угодно успокаивать тем, что как только в полную силу заработают территории опережающего развития, все сразу станет хорошо, и люди поедут осваивать просторы Дальнего Востока. Этого не произойдет. В определенном смысле здесь замкнутый круг. Для реализации крупных проектов, направленных на устойчивое развитие Дальнего Востока, требуются кадры. Эти кадры необходимо готовить. Это не сиюминутный процесс. Потребуется определенное время. Кадровый дефицит, уже имеющий место в приоритетных областях, не дает возможности в полной мере реализовать намеченные масштабные проекты", — заявил он.

Стенд Дальневосточный гектар на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ключевой проблемой, не позволяющей в короткие сроки решить демографические проблемы ДФО, остается жилищный вопрос. "Чтобы привлечь на Дальний Восток молодых специалистов, им необходимо обеспечить достойные условия: конкурентоспособную заработную плату, жилье, возможность карьерного роста, возможность растить детей и давать им хорошее образование. Реализуемые в настоящее время проекты — например, связанные с привлечением врачей в сельскую местность — на мой взгляд, носят, скорее, точечный характер", — констатировал Рязанцев.

Он сообщил, что только с 2008 по 2016 годы миграционный отток специалистов с высшим профессиональным образованием из регионов ДФО составил почти 80 тысяч человек.

Положительные тенденции

Купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"С улучшением социально-экономической ситуации в стране в целом и осознании на государственном уровне стратегической важности устойчивого развития дальневосточных территорий темпы снижения численности населения, безусловно, замедлились. Стимулирующие меры, реализуемые на федеральном уровне (тот же "дальневосточный гектар"), в определенной степени способствуют тому, чтобы люди переезжали на Дальний Восток", — сказал Рязанцев, уточнив, что в настоящее время сложно говорить об этом, как о сложившейся устойчивой тенденции, т.к. прошло еще слишком мало времени.

При этом, как отмечает эксперт, за последние годы удалось добиться заметных успехов в повышении показателей рождаемости и снижения смертности на Дальнем Востоке России.

"Особенно больших успехов удалось достичь в области снижения смертности от внешних причин, младенческой и материнской смертности. Улучшились показатели рождаемости. Выросла и ожидаемая продолжительность жизни, хотя она все же еще отстает от среднероссийского уровня", — пояснил Рязанцев.

Новые механизмы

Вид на Русский мост из бухты Аякс во Владивостоке. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По мнению ученого, в условиях рыночной экономики должны работать новые механизмы притока и удержания людей на Дальнем Востоке.

"Нам надо, может быть, даже избавиться от иллюзий, что там будет постоянное, в том смысле, к которому мы привыкли, население. Я за то, чтобы развивать циркуляционную миграцию и мобильность людей вообще в стране, чтобы трудовые ресурсы перемещались активнее. Но для этого нужны развитый рынок жилья, более гибкое регулирование трудовых отношений", — полагает Рязанцев. Он считает, что стоит вкладывать средства и в развитие инфраструктуры в макрорегионе.

"Одной из точек демографического и социально-экономического роста на Дальнем Востоке могло бы быть развитие образования. Мы могли бы сделать в макрорегионе образовательные хабы, в которых учить корейцев, японцев, китайцев, вьетнамцев. Причем, это не только во Владивостоке, такие университеты можно сделать и в Биробиджане, Хабаровске, и других регионах Дальнего Востока. Особенно в условиях демографического спада в России, когда сокращается численность молодежи", — уверен ученый.

Центр поддержки получателей дальневосточного гектара в здании Демартамента имущественных и земельных отношений Приморского края в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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По его словам, такие меры будут иметь четыре эффекта. Во-первых, приток средств от обучения иностранцев. Во-вторых – укрепление пророссийской геополитики — то есть если иностранные студенты учатся на Дальнем Востоке и потом возвращаются на родину, они все равно ориентированы на Россию. В-третьих, это польза для нашей образовательной системы — не сокращается количество студентов, как итог не приходится закрывать учебные учреждения, и развиваются образовательные программы. И четвертое – демографический эффект.

"Если эти иностранные студенты захотят оставаться в России, я бы им вместе дипломом об окончании университета давал российский паспорт. Когда мы были в экспедициях в дальневосточных регионах, очень многие иностранные студенты говорили, что хотят остаться в России. Оказывается, у нас нет механизма, чтобы после окончания университета иностранный выпускник просто взял и остался в нашей стране. Ему почему-то обязательно надо сменить тип визы — выехать из России, просить другую визу. Кроме того, это все так забюрократизировано, запутано, что большая часть просто теряет желание остаться в России. Надо бы эти связки миграционной, экономической, внешней, визовой политики продумать", — настаивает Рязанцев.

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