МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Немецкие парламентарии, посетившие Крым с официальным визитом, были удивлены качеством местных дорог, сообщил заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, главы крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

"Наши гости довольны визитом. Они убедились, что в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет. Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года", — сказал Гемпель, который сопровождает делегацию.

"Особый сигнал"

Поездка немецких парламентариев в Крым является "особым сигналом" о намерении сотрудничества с Россией, заявил журналистам в аэропорту Симферополя один из членов немецкой делегации, депутат парламента Берлина Увэ Бронзон.

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — сказал Бронзон.

"Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: "Кто находится в диалоге, тот не стреляет", — добавил он.

Киев пригрозил

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "плачевные правовые последствия".

"Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD ("Альтернатива для Германии". — Прим. ред.) местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим", — написал Мельник в своем микроблоге в Twitter.

Угрозы киевских властей, подчеркнул глава немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, посещающими полуостров.

"Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии "Альтернатива для Германии", — сказал РИА Новости Гемпель, который сопровождает делегацию.

Ранее в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Северный Рейн — Вестфалия.

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