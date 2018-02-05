В Москве пассажиры вытолкали автобус из сугроба

Сугробы у проезжей части в Москве. Архивное фото

Сугробы у проезжей части в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пассажиры московского автобуса 238 маршрута смогли вытолкать автобус из сугроба. Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Instagram пользователь ol4o.

"Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замерзла, думаю, пойду на автобус 238, доеду быстрей до дома, да не тут то было! За одну остановку до моей мы застряли. Но всё-таки наш русский народ не сдаётся никогда! Вытолкали и поехали", — написала она.

Публикация от Ольга Кириллна (@ol4o) Фев 4, 2018 at 10:47 PST

На кадрах видно, что пассажиры толкали примерно 30-40 метров, после чего сели в него и уехали.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с сильной гололедицей, метелью и усилением ветра до 12-17 метров в секунду, которые ожидаются в Москве в ночь на понедельник.

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