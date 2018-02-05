МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Имеют ли подростки право на личную жизнь? Вопрос дискуссионный. Для тех, кто рано начал вести половую жизнь, привычный визит к гинекологу может закончиться разбирательством в Следственном комитете (СК). Стражи порядка утверждают, что с педофилией можно бороться именно так. Информацию о несовершеннолетних пациентках, вступивших в половую связь, в правоохранительные органы передают сами врачи. РИА Новости разбиралось в том, к чему может привести вмешательство в личную жизнь подростков.

От доктора к следователю

В одну из женских консультаций Омской области обратилась 16-летняя школьница. Выяснив, что девушка уже живет половой жизнью, врач-гинеколог незамедлительно доложил об этом в Следственный комитет, сообщили местные СМИ. Правоохранители инициировали проверку. Оказалось, что девочка имела половой контакт, когда ей было еще 15. Ее партнером стал 22-летний парень. Поэтому сейчас молодому человеку грозит серьезное разбирательство. Хотя девушка изначально посетила гинеколога по совершенно другой причине.

Трогательная забота медиков даже может показаться уместной, если бы не одно "но": понятие врачебной тайны еще никто не отменял, а передавать сведения такого рода в органы разрешается только в случае изнасилования.

Это четко сформулировано в "Законе о здоровье граждан" — врач может делиться информацией о состоянии пациента с правоохранителями только "при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий". О сексе по принуждению в случае с омской школьницей речи не идет — все произошло по обоюдному согласию.



Однако факт остается фактом — то, что к делу подключились правоохранители, РИА Новости подтвердили в следственном управлении СК по Омской области."По сообщению из лечебного учреждения о 16-летней девушке Любинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям партнера девушки по части 1 статьи 134 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет", — прокомментировали в пресс-службе.

Этот случай не уникальный: медики уже не в первый раз обращаются в органы с сигналами о том, что их пациенты начали жить половой жизнью до совершеннолетия.

Впрочем, иногда такая практика действительно помогает раскрывать преступления сексуального характера в отношении малолетних. Так, в марте 2017 года в СМИ освещался чудовищный случай: пара из Волгограда систематически насиловала свою 12-летнюю дочь — девственности девочку лишил родной отец. Мать, которую изнасиловали в 13 лет, на допросе заявила, что таким образом они просто занимались сексуальным воспитанием подростка. "Лучше мы, чем какой-то маньяк", — заявила горе-родительница.

Тревогу забила гинеколог, к которой насильники привели ребенка. Врач сообщила полиции, что у 12-летней девочки травмированы половые органы. Отец и мать были сразу же арестованы, а ребенка с тяжелейшей психологической травмой отправили в реабилитационный центр, где с ней по сей день работают психологи.

Серьезные последствия

Это именно та ситуация, когда вмешательство медиков помогло спасти беспомощную жертву. Другое дело, говорят психологи, когда речь идет о 15-летних подростках, которые пострадавшими себя не считают и вступают в интимную связь по обоюдному согласию. По закону врач вовсе не обязан докладывать в полицию о том, что у его пациента-подростка уже был секс. Однако в ноябре 2016-го именно с такой инициативой выступил СК.

Такая практика приведет к тому, что подростки попросту перестанут обращаться к медикам даже в случае возникновения серьезных проблем со здоровьем, высказывают мнение врачи. К тому же, полагают они, как способ поимки педофилов такой метод неэффективен, зато поголовные проверки поставят под удар мужчин, вступивших в связь с несовершеннолетними девушками с согласия последних.

"Мне интересен сам механизм реализации такого масштабного действа. Очень многие подростки в России начинают вести половую жизнь до 15 лет. Врачи физически не смогут сообщать о каждом подобном случае в правоохранительные органы, а сколько работы будет у Следственного комитета, если они будут проводить проверку по каждому подростку, который рано начал жить половой жизнью? К тому же эта ситуация касается исключительно девочек, потому что по мальчикам невозможно определить, был у них секс или нет. Это приведет к тому, что девушки будут просто избегать врачей. Одно дело, когда девочка идет к гинекологу, чтобы оценить состояние ее здоровья. А если такая проверка чревата тем, что у ее молодого человека начнутся проблемы, то в поликлинику она не пойдет и попытается справиться с этим сама. Это приведет к осложнениям и дальнейшему развитию болезни, которое может закончиться бесплодием и другими серьезными проблемами. Помимо этого, у подростков появятся проблемы психологического характера", — поясняет акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России Борис Лордкипанидзе.

Вторжение в частную жизнь действительно может сильно травмировать подростков. В ходе следствия посторонние люди будут задавать вопросы личного характера и выяснять подробности произошедшего — всем этим они совершенно не обязаны делиться, уверены психологи.

"То, как он оценивает себя, и то, каким его видит общество, формирует мировоззрение подростка, познающего себя и мир с помощью эмоций и ощущений. Сексуальное поведение не является исключением. Родитель или опекун является единственным законным представителем ребенка, имеющим право владеть информацией о состоянии его психического и физического здоровья. Именно родитель может и должен принимать решение о необходимости медицинского или психологического сопровождения развития ребенка. Если посторонний человек, будь то врач или представитель правоохранительных органов, будет вмешиваться в личную жизнь подростка, мы получим полный отказ от общения с миром взрослых", — предупреждает научный сотрудник факультета психологии МГУ, член Российского психологического общества Александра Долгих.



Вместе с тем она призывает воспитывать во взрослеющих детях гигиену сексуального поведения. "Способами такого воспитания может стать личный пример родителей, доверительные отношения в семье с ребенком-подростком, проведение в школах развивающих программ, направленных на повышение психологической культуры общества, профилактику педофилии и других сексуальных девиаций. Такая совместная работа родителей, педагогов и психологов не только сделает детей более осторожными, но и повысит уровень психологической компетенции как самих подростков, так и их мам и пап в вопросах сексуального поведения", — разъясняет Долгих.С юридической точки зрения совершеннолетний молодой человек, вступивший в половую связь с несовершеннолетней девушкой, автоматически становится растлителем. Убедить следователей в том, что все произошло по обоюдному согласию, будет непросто — стражей порядка больше волнует сам факт, что имел место секс с той, которой еще не исполнилось 16 лет.