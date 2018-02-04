В Москве коммунальщики будут работать круглосуточно из-за снегопада

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы продолжает работать в круглосуточном режиме из-за снегопада, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ситуация очень сложная, поэтому мэром приняты исчерпывающие меры по тому, чтобы увеличить количество работающей техники, работающего персонала. Работаем мы в круглосуточном режиме", — сказал он.

"Колонны работают каждые четыре часа — вместо трех регламентных проходов в течение суток делается шесть, а в отдельных местах — больше", — добавил Бирюков.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 960 тысяч кубометров снега.