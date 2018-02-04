Московским школьникам разрешили не приходить на уроки из-за снегопада

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом посещение школ объявлено свободным.

"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", — написал Собянин в Twitter

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в эти выходные. Синоптики рассказали, что такие сильные снегопады случаются раз в сто лет — за выходные в столице выпало более ста процентов осадков. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, еще несколько пострадали. Коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы около 960 тысяч кубометров снега.

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