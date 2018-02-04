В Москве за два дня выпало более 100% месячной нормы осадков

Женщина с зонтом во время снегопада в музее-заповеднике Коломенское. 4 февраля 2018

Женщина с зонтом во время снегопада в музее-заповеднике Коломенское. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100% месячной нормы осадков выпало в Москве с утра субботы, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ситуация достаточно непростая, с утра вчерашнего дня до 21 часа выпало 38 сантиметров снега, это более, чем месячная февральская норма", — сказал он.

При этом Бирюков отметил, что количество снега будет только увеличиваться. Так, по его словам, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.