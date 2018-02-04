На МКАД эвакуаторы вытащили из снега пять застрявших фур

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эвакуаторы учреждения "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) вытащили пять застрявших в снегу фур, устранив на МКАД пробку, сообщили РИА Новости в пресс-службе АМПП в воскресенье.

"Сегодня благодаря работе эвакуаторов АМПП удалось оперативно устранить пробку на 33-м километре МКАД. Эвакуаторы переместили пять застрявших из-за снегопада фур, восстановив движение на данном участке", — говорится в сообщении.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.

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