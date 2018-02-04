Снегопад не повлиял на работу метро и автобусов в Москве

Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. Архивное фото

Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Снегопад не повлиял на работу метро, наземного общественного транспорта и вокзалов в Москве, сообщил в воскресенье начальник главного управления МЧС по столице Илья Денисов.

"Аэропорт Внуково, железнодорожные вокзалы, метрополитен и наземный общественный транспорт работают в штатном режиме", — сказал Денисов в ходе селекторного совещания в МЧС.

Он отметил, что на МКАД дежурят тягачи на случай эвакуации застрявших автомобилей.

По словам Денисова, в новой Москве развернуты пункты обогрева, в готовность приведены аварийно-восстановительные бригады и резервные источники питания.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС РФ Работа коммунальных служб по устранению последствий снегопада в областях РФ

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные, 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.

Прогноз погоды на ria.ru >>