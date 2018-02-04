Минтранс Подмосковья попросил водителей не парковаться на проезжей части

Водитель откапывает из снега свою машину после снегопада

Водитель откапывает из снега свою машину после снегопада

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Минтранс Подмосковья просит автомобилистов не парковаться на проезжей части и не мешать работе снегоуборочной техники, соответствующее сообщение размещено на официальной странице ведомства "ВКонтакте".

"Просим автомобилистов не мешать работе снегоуборочной техники, не парковать авто на проезжей части. Водителям большегрузного транспорта не выезжать на дороги региона в снегопад", — говорится в сообщении.

Автомобилистов призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Все дорожные службы работают в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного движения транспорта по автодорогам региона, основные силы брошены на очистку дорог по маршрутам следования общественного транспорта.