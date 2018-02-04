Немецких депутатов удивило качество дорог в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Немецкие парламентарии, посетившие Крым с официальным визитом, были удивлены качеством местных дорог, сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Делегация пробудет в Крыму с 3 до 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

"Наши гости довольны визитом. Они убедились, что в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет. Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года", — сказал Гемпель, который сопровождает делегацию.

Собеседник агентства подчеркнул, что воскресенье делегация посвятила экскурсиям на Южном берегу Крыма. В понедельник запланирован визит в международный детский центр "Артек".

"Их интересует, каким образом можно прислать в "Артек" детей на отдых из Германии", — подчеркнул Гемпель.

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