В Крыму спасатели откачают топливо из получившего пробоину сухогруза "Берг"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Спасатели начнут откачку топлива из турецкого сухогруза "Берг", посаженного на мель у берегов Крыма, во избежание утечки, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Из Новороссийска в Феодосию прибыл пожарный буксир Росморречфлота Морспасслужбы "Пенай". На борту находится экипаж, в состав которого входят профессиональные водолазы. Они будут осуществлять проведение работ по откачке топлива из танков сухогруза "Берг", — говорится в сообщении.
Кроме того, специалистами отобраны пробы морской воды на предмет превышения содержания нефтесодержащих веществ.
По словам начальника крымского управления МЧС РФ Сергея Шахова, в радиусе расположения сухогруза не обнаружено видимых загрязнений и маслянистых пятен.
В ночь на 1 февраля сухогруз "Берг", принадлежащий турецкой судовой компании, получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма. По информации МЧС, сухогруз под флагом Молдавии следовал из Азовского моря в Турцию, на борту судна перевозились отруби. Экипаж из 12 человек, граждан Украины и Азербайджана, был эвакуирован в Феодосию, пострадавших нет.
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