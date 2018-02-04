В Крыму спасатели откачают топливо из получившего пробоину сухогруза "Берг"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Спасатели начнут откачку топлива из турецкого сухогруза "Берг", посаженного на мель у берегов Крыма, во избежание утечки, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Получивший пробоину у берегов Крыма сухогруз отбуксирован в пятницу в район щитовой станции Феодосии и посажен на мель в закрытой бухте. Корма судна, при посадке на мель, опустилась под воду, на поверхности находится только передняя часть и рубка. Возле сухогруза установили боновые заграждения на случай вытекания топлива. По данным главы Крыма Сергей Аксенова, на борту находится 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла.

"Из Новороссийска в Феодосию прибыл пожарный буксир Росморречфлота Морспасслужбы "Пенай". На борту находится экипаж, в состав которого входят профессиональные водолазы. Они будут осуществлять проведение работ по откачке топлива из танков сухогруза "Берг", — говорится в сообщении.

Кроме того, специалистами отобраны пробы морской воды на предмет превышения содержания нефтесодержащих веществ.

По словам начальника крымского управления МЧС РФ Сергея Шахова, в радиусе расположения сухогруза не обнаружено видимых загрязнений и маслянистых пятен.

В районе ЧП налажена тесная связь с задействованными в ликвидации службами и министерствами. Всего в ликвидации происшествия задействовано 63 человека и 10 единиц различной специализированной техники.

В ночь на 1 февраля сухогруз "Берг", принадлежащий турецкой судовой компании, получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма. По информации МЧС, сухогруз под флагом Молдавии следовал из Азовского моря в Турцию, на борту судна перевозились отруби. Экипаж из 12 человек, граждан Украины и Азербайджана, был эвакуирован в Феодосию, пострадавших нет.

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