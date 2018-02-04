В Москве системы жизнеобеспечения работают штатно в условиях снегопада

Трамваи, временно оставшиеся без электричества в результате падения дерева на провода из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Трамваи, временно оставшиеся без электричества в результате падения дерева на провода из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"Все системы жизнеобеспечения города в условиях мощного снегопада работают в штатном режиме, отключений потребителей от тепло-, энерго-, водо- и газоснабжения нет", — сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в столице не допущено остановок в движении транспорта на дорогах. Также завершаются работы по распилу и вывозу упавших деревьев. Под особый контроль коммунальных служб взяты очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы справляются с поставленными задачами, в круглосуточном режиме ведется работа по ликвидации последствий стихии. На улицах города работает более 15 тысяч единиц специализированной техники.

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