МЧС привлекло курсантов к расчистке снега в ряде городов ЦФО из-за метели

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге в Москве

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге в Москве

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. МЧС задействовало курсантов подведомственных вузов для расчистки от снега улиц в некоторых городах Центрального федерального округа, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе министерства.

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"Личный состав аэромобильных группировок вузов министерства работает в регионах Центрального федерального округа, которые попали под влияние циклона. В Москве и Московской области, Воронеже и Иваново более 500 курсантов в условиях сильной метели, гололеда взялись за лопаты и расчищают тротуары и дороги", — сказали в пресс-службе.

"Уже не в первый раз мы оказываем помощь в расчистке снега, в первую очередь уделяем внимание местам, где проживают маломобильные граждане и ветераны, гуляют маленькие дети. Для нас очень важно не допустить чрезвычайной ситуации и обеспечить безопасность жизнедеятельности населения, в том числе нормального дорожного сообщения, энергоснабжения и транспортной доступности", — цитируют в ведомстве одного из курсантов Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

Министерство организовало дежурство 250 совместных с ГИБДД оперативных групп. На дорогах Центрального федерального округа развернуты 33 подвижных и более 1,7 тысячи стационарных пунктов обогрева и питания. Также спасатели помогают службам ЖКХ пилить и вывозить упавшие из-за снега деревья. Всего к работам привлечены более 115 тысяч человек и более 43 тысяч единиц техники.