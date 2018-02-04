ЦОДД рекомендовал водителям в Москве пересесть на общественный транспорт

Владельцы отчищают свои машины от налипшего снега во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Владельцы отчищают свои машины от налипшего снега во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Центр организации дорожного движения правительства Москвы рекомендует водителям отказаться от вождения транспортных средств в ближайшие два дня в связи с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба ГКУ Центра организации дорожного движения.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает водителей отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в связи с сильнейшим снегопадом. В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день сегодня, 4 февраля, и завтра, 5 февраля", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в настоящее время ведутся активные работы по ликвидации последствий стихии, рабочие оперативно устраняют неисправности дорожных знаков и светофорных объектов.