Снегопад в ЦФО разворачивает самолеты и оставляет без света целые районы

Прохожие на Тверской улице во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Прохожие на Тверской улице во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

БРЯНСК, 4 фев — РИА Новости. Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов, следует из сообщений специализированных служб.

Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.

Как сообщили РИА Новости в Брянской городской администрации, к полудню для расчистки снега на улицы города вывели всю имеющуюся технику.

"Дорожники вышли на улицы еще ночью, к 5 утра первый слой снега был прочищен на дорогах первой категории, за несколько часов работы коммунальные службы использовали тысячу кубометров пескосоляной смеси", — рассказал собеседник агентства. Однако, по его словам, полностью расчистить улицы пока не удается, снегопад продолжается.

Вместе с этим аэропорт Брянск сообщил об отмене рейса "Санкт-Петербург – Брянск".

"Рейс СПб — Брянск развернулся и сел в аэропорту вылета из-за сильного снегопада", — говорится в сообщении.

Ряд рейсов из Москвы в Воронеж, по данным перевозчика, также отменены из-за сильного снегопада в столице.

Более ста единиц специализированной техники и около 150 работников жилищно-коммунального хозяйства, по данным мэрии, осуществляют уборку Тулы от снега. В связи со снегопадом в администрации города, несмотря на выходной день, проходит оперативное совещание.

Мощные снегопады в Калужской области стали причиной отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах.

"В результате неблагоприятных метеорологических явлений в зоне отключения электроэнергии находятся Медынский, Боровский, Жуковский, Малоярославецкий районы Калужской области", — говорится в сообщении МЧС.

"Часть потребителей в оперативном порядке переводится на резервные схемы. К оперативному реагированию готовы 98 бригад филиала "Калугаэнерго" штатной численностью персонала 517 человек, 153 единиц специализированной высокопроходимой техники, бригады подрядных организаций", — говорится в сообщении "Калугаэнерго",

Аварийные отключения электричества также фиксируются в других регионах Центрального федерального округа, включая Владимирскую и Тульскую области.