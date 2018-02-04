Снегопад в ЦФО разворачивает самолеты и оставляет без света целые районы

13:1404.02.2018
(обновлено: 15:30 04.02.2018)
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БРЯНСК, 4 фев — РИА Новости. Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов, следует из сообщений специализированных служб.
Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
Как сообщили РИА Новости в Брянской городской администрации, к полудню для расчистки снега на улицы города вывели всю имеющуюся технику.
"Дорожники вышли на улицы еще ночью, к 5 утра первый слой снега был прочищен на дорогах первой категории, за несколько часов работы коммунальные службы использовали тысячу кубометров пескосоляной смеси", — рассказал собеседник агентства. Однако, по его словам, полностью расчистить улицы пока не удается, снегопад продолжается.
Вместе с этим аэропорт Брянск сообщил об отмене рейса "Санкт-Петербург – Брянск".
"Рейс СПб — Брянск развернулся и сел в аэропорту вылета из-за сильного снегопада", — говорится в сообщении.
Ряд рейсов из Москвы в Воронеж, по данным перевозчика, также отменены из-за сильного снегопада в столице.
Более ста единиц специализированной техники и около 150 работников жилищно-коммунального хозяйства, по данным мэрии, осуществляют уборку Тулы от снега. В связи со снегопадом в администрации города, несмотря на выходной день, проходит оперативное совещание.
Мощные снегопады в Калужской области стали причиной отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах.
"В результате неблагоприятных метеорологических явлений в зоне отключения электроэнергии находятся Медынский, Боровский, Жуковский, Малоярославецкий районы Калужской области", — говорится в сообщении МЧС.
Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
Более 15 тысяч единиц техники работает на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работает около 70 тысяч человек.
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того, чтобы не допустить скольжения.
В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.
"Часть потребителей в оперативном порядке переводится на резервные схемы. К оперативному реагированию готовы 98 бригад филиала "Калугаэнерго" штатной численностью персонала 517 человек, 153 единиц специализированной высокопроходимой техники, бригады подрядных организаций", — говорится в сообщении "Калугаэнерго",
Аварийные отключения электричества также фиксируются в других регионах Центрального федерального округа, включая Владимирскую и Тульскую области.